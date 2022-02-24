Юный новоуренгоец, избивший и ограбивший инвалида, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудят 16-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 27 августа 2021 года 16-летний юноша, находясь в подъезде дома, где проживает потерпевший инвалид, безосновательно потребовал с него 5 тысяч рублей. Видя, что мужчина напуган и не понимает сути претензий, юноша несколько раз ударил его кулаками по лицу и различным частям тела, - добавили в ведомстве.

Через несколько дней он вновь пришел в этот дом с целью поживиться. На этот раз он встретил в подъезде женщину, являющуюся сестрой и попечителем ограбленного мужчины. Не задумываясь о последствиях, юноша вновь потребовал отдать ему 5 тысяч рублей, при этом угрожая привлечь к расправе над ней и ее братом третьих лиц. Восприняв угрозы всерьез, потерпевшая перевела ему на карту требуемую сумму.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал раскрытию преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.