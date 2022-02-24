В Лабытнанги школьники залили краской остановочный павильон

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги в очередной раз пожаловались на безобразие, учиненное в теплой остановке. На этот раз вандалы залили краской павильон, расположенный возле школы №1. Пост об этом появился в городском паблике 23 февраля.

- Остановка на первой школе, - кратко прокомментировал происходящее автор.

На прикрепленном фото отчетливо видно, что стены павильона разрисованы фиолетвой краской. Также пострадала и лавочка, над ней вандалы потрудились больше всего.

Сами горожане сошлись во мнении, что сделали это школьники и, разумеется, их поступок не должен остаться безнаказанным. По словам жителей, ребята должны отмыть павильон вместе с родителями, чтобы в будущем у них больше не возникало желания хулиганить.

В городском управлении УЖКХ сообщили, что информация уже передана подрядной организации. Уборку произведут в ближайшее время.

Кстати, чаще всего в лабытнангских остановка разбивают стекла и справляют нужду. А однажды на правонарушении попались две маленькие девочки, которые пинали стены грязными сапогами.