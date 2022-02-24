Таркосалинец, десять лет живущий в вагончике, не может добиться соцвыплаты на покупку квартиры

В Тарко-сале власти отказала в соцвыплате мужчине, десять лет живущем в вагончике Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская прокуратура помогает жителю Тарко-Сале получить соцвыплату для покупки квартиры. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина с 2012 года проживает в вагончике, непригодным для этого.

- В целях улучшения жилищных условий мужчина обратился в местную администрацию с заявлением о предоставлении ему социальной выплаты на покупку нового жилья. Однако власти вынесли незаконное решение об отказе, - добавили в прокуратуре.

Тогда прокурор обратился в суд с иском, требуя от администрации предоставить мужчине свидетельство на получение соцвыплаты.

Выслушав истца и ответчика, суд принял сторону гособвинителя.

Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.