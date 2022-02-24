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Общество24 февраля 2022 4:50

Ноябрьская прокуратура распорядилась убрать магазин из теплой остановки

Выполнение находится на контроле ведомства
Марина Прохорова
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Ноябрьская прокуратура распорядилась убрать магазин из теплой остановки

Ноябрьская прокуратура распорядилась убрать магазин из теплой остановки

Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская прокуратура распорядилась убрать магазин из остановочного комплекса по ул. 60 лет СССР. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, на остановке продавали продукцию городского сельскохозяйственного комплекса.

- Установлено, что МУ «Дирекция муниципального заказа» предоставила в безвозмездное пользование МУП «СХК «Ноябрьский» часть отапливаемого остановочного комплекса на ул. 60 лет СССР для осуществления торговой деятельности. При этом в паспорте остановочного павильона не предусмотрено осуществление в нем торговой деятельности, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес в адрес дирекции и главы города представления об устранении нарушения. Его выполнение находится на контроле ведомства.