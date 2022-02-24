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Общество24 февраля 2022 4:20

Жительница Тарко-Сале четыре месяца ходила с переломом, который не смогли разглядеть врачи

По словам женщины, она едва не стала инвалидом
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Тарко-Сале /ЯНАО". Снимок перелома.

Фото: паблик "Тарко-Сале /ЯНАО". Снимок перелома.

Жительница Тарко-Сале поделилась историей, повергшей в шок весь город. По словам северянки, она едва не стала инвалидом из-за некомпетентности местных врачей. Желая придать ситуацию огласке, она написала пост в соцсетях, пристыдив нерадивых медиков.

- Местные травматологи не смогли увидеть на рентгене перелом. Дело было, кстати, в начале ноября. Так, «благодаря» врачу из ТЦРБ, я около четырех месяцев ходила с переломом отростка и началом некроза таранной кости. Кстати, врач из Омска поставил диагноз сразу, как только увидел рентгеновский снимок, а после МРТ подтвердил его. Тогда, в ноябре, все можно было решить лечением, а сейчас стоит вопрос об операции, - написала женщина.

Также, по словам горожанки, сначала она не хотела писать данный пост, но потом решила, что ее вины в произошедшем нет, а врачи должны ответить за свой непрофессионализм.

- Морально я, конечно, не сломлена, но становится страшно от мысли, что врачей нужно перепроверять, - добавила женщина.

В Тарко-Салинской ЦРБ сообщили, что в настоящее время по данному сообщению начата проверка, ситуация находится на контроле у главного врача ТЦРБ. При установлении фактов ненадлежащего оказания медпомощи будут приняты соответствующие меры.