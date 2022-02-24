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Общество24 февраля 2022 3:55

Ноябрьский педагог получила звание Заслуженного учителя России

Елена Головко трудится в школе №5
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Елене Головко, работающей педагогом в ноябрьской школе №5, присвоено звание Заслуженного учителя России. Об этом сообщил глава города Алексей Романов, написав пост в соцсетях.

- За плечами Елены Алексеевны почти тридцать лет работы в системе образования и сотни благодарных выпускников. Ее воспитанники ежегодно становятся дипломантами конкурсов исследовательских работ и творческих проектов, а также победителями и призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников, - подчеркнул градоначальник.

Также он отметил, что Елена Головко - настоящий профессионал, труженик и человек, который отдается своему призванию без остатка.