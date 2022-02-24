Ноябрьский педагог получила звание Заслуженного учителя России

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Елене Головко, работающей педагогом в ноябрьской школе №5, присвоено звание Заслуженного учителя России. Об этом сообщил глава города Алексей Романов, написав пост в соцсетях.

- За плечами Елены Алексеевны почти тридцать лет работы в системе образования и сотни благодарных выпускников. Ее воспитанники ежегодно становятся дипломантами конкурсов исследовательских работ и творческих проектов, а также победителями и призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников, - подчеркнул градоначальник.

Также он отметил, что Елена Головко - настоящий профессионал, труженик и человек, который отдается своему призванию без остатка.