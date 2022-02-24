Ямальские рыбные предприятия передали жителям Донбасса более трех тысяч банок консервов

Фото: департамент агропромышленного комплекса ЯНАО

Ямальские предприниматели передали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Так, 3 072 банки консервов с обжаренной в масле ряпушкой отправил Салехардский комбинат. А рыболовецкая артель «Орион» выделила 250 банок с рыбными фрикадельками, тефтелями, щукой и язем.

- Объем помощи компании определили самостоятельно, исходя из возможностей. Груз будет отправлен в Ростовскую область, - рассказали в департаменте.

Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР проходит в местных отделениях партии «Единая Россия».