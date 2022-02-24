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Недвижимость24 февраля 2022 2:55

В Тарко-Сале завершается подготовка к строительству новой котельной

Ее мощность составит 45 Мвт
Марина Прохорова
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Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Тарко-Сале завершается подготовка к строительству новой котельной мощностью 45 Мвт. Как сообщил глава муниципалитета Антон Колодин, ее ввод решит не только проблемы дефицита мощности по отоплению, но и даст ресурсы для возведения многоэтажных жилых домов.

- Процесс проектирования уже на стадии завершения. На днях специалисты выполнили инженерно-геологические исследования для определения состава грунтов, чтобы произвести расчет свайного поля, - добавил Антон Колодин.

Котельная будет располагаться в восточной части города. Прилегающую к ней местность благоустроят: появятся проезды и тротуары, положат газоны, высадят кустарники и деревья.