Шурышкарский район получил 7 миллионов рублей на поддержку бизнеса Фото: Вера Зенина

Шурышкарский район получил 7 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Как сообщил глава муниципалитета Олег Попов, помощь окажут по всем направлениям бизнеса.

- Впервые окажем поддержку субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей. По этому направлению запланирована сумма до 1 миллиона рублей. Претендовать на нее могут бизнесмены, трудоустроившие граждан из социально уязвимых категорий или предоставляющие услуги таким гражданам, - заявил Олег Попов.

Кстати, уже 1 марта стартует заявочная кампания на получения грантов крестьянскими фермерскими хозяйствами, субсидирование приоритетных направлений, возмещение затрат на коммунальные услуги и электроэнергию. А с 1 мая подать заявления на оказание финансовой поддержки могут начинающие бизнесмены (на создание собственного дела) и самозанятые.

В минувшем году финансовую поддержку от муниципалитета получили 19 предпринимателей.