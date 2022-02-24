Погода на Ямале на 24 февраля: снежный день

Погода на Ямале на 24 февраля Фото: Вера Зенина

В четверг, 24 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -9, ночью -10. Ветер 3-4 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -4. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -8. Ветер 8-11 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 7-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -6. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -9 ночью -10. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -5. Ветер 5-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: