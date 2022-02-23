Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 февраля 2022 года: заразились 1 040 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 040 человек. С начала периода количество заболевших достигло 118 258.

Из общего числа болеющих 662 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 53 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 45 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 745. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 995 заражений COVID-19, за весь период - 107 513. С начала пандемии выздоровели 88 581 человек и умерли 1 004 человека.

За прошедшие сутки выявлено 137 642 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 16 349 человек. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 179 203 человека.