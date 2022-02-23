Двое ямальцев признаны виновными в нападении на полицейских Фото: Татьяна Коркина

На Ямале состоялся суд и вынесен приговор двум местным жителям. Мужчины признаны виновными в "применении насилия в отношении представителя власти".

По информации СУ СК РФ по ЯНАО, в мае 2021 года в Лабытнанги компания местных жителей, в числе которых были ранее судимые братья, распивала спиртные напитки. Ночью хозяйка квартиры поссорилась с двумя гостьями и выгнала их на улицу. Обиженные женщины сообщили в полицию о том, что в квартире совершаются противозаконные действия. Для выяснения ситуации на место приехал наряд патрульной службы.

- На законные требования сотрудника правоохранительных органов проследовать в отдел полиции братья оказали активное сопротивление, применив насилие в отношении полицейского - сообщили в ведомстве.

Суд назначил одному из братьев наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, второму - лишение свободы на срок 7 месяцев. Они отсидят в колонии-поселение.