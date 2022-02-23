В Новом Уренгое губернатор Ямала вручил школьникам сертификаты «ЯНАОлимп» Фото: Дмитрий Артюхов

В Новом Уренгое губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил школьникам сертификаты «ЯНАОлимп». Это новая ямальская программа поддержки участников олимпиадного движения. Номинал сертификата составляет 150 тысяч рублей и предназначен он для учеников с 7 по 10 классы, а 90 тысяч для учеников 11 класса. Средства можно направить на подготовку к олимпиадам в образовательных центрах и вузах страны, а также на оплату проезда.

Всего 233 ямальских школьников подали заявки на участие в программе, из них отобрано 58 победителей на основе достижений в олимпиадах из перечня Минобрнауки РФ и успехов на Всероссийской олимпиаде школьников. Среди победителей ребята не только из городов, но и из сельских школ Пуровского, Тазовского и Надымского районов.

- Школьники пройдут подготовку к олимпиадам по информатике, биологии, литературе, математике, химии, физике, иностранным языкам и другим предметам. Большинство получателей сертификатов в Новом Уренгое решили пройти подготовку в МФТИ, Иннополисе, Кировской школе подготовки к олимпиадам и школе «Летово» - сообщили в Департаменте образования ЯНАО.