В Тазовском подсудимый, выразивший неуважение к суду, получит за это еще один срок Фото: Татьяна Коркина

В Тазовском районе возбуждено уголовное дело против уже неоднократно судимого местного жителя. Мужчина подозревается в оскорблении участников судебного разбирательства.

По информации СУ СК РФ по ЯНАО, в поселке Тазовский во время судебного процесса по обвинению 25-летнего мужчины за грабеж с применением насилия, подсудимый проявил неуважение к суду, оскорбляя участников судебного разбирательства.

В следственном комитете пояснили, что в июле 2021 года в поселке Тазовский двое малолетних братьев гуляли во дворе, а проходивший мимо мужчина выхватил из рук одного из них телефон и быстро убежал. Дети побежали за ним и стали просить вернуть им телефон, в ответ мужчина ударил одному из подростков.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 7 тысяч рублей - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.