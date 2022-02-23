В Новом Уренгое водитель иномарки пострадал в ДТП с "КАМАЗом" Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 1 человек поучил травмы. Авария произошла на улице Северная магистраль, в Новом Уренгое. Водитель автомобиля «КИА», при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу «КАМАЗу», и врезался в него. В результате ДТП водитель «КИА» с травмами госпитализирован.

По информации ГИБДД с начала 2022 года на ямальских дорогах в 882 зарегистрированных ДТП 2 человека погибли и 49 получили травмы. Дорожные инспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.