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Общество23 февраля 2022 3:22

Погода на Ямале на 22 февраля: потеплеет до -4 градусов

Ветер порывами до 10 м/с
Виктория Терина
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Погода на Ямале на 22 февраля: потеплеет до -4 градусов

Погода на Ямале на 22 февраля: потеплеет до -4 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 23 февраля, по прогнозам метеорологов, Ямал ждет переменная облачность, ночью небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18 градусов, при натекании облачности до -8, днем -9,-14 градусов, местами потеплеет до -4 градусов.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода на Ямале 23 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Погода на Ямале 23 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО