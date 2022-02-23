Погода на Ямале на 22 февраля: потеплеет до -4 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 23 февраля, по прогнозам метеорологов, Ямал ждет переменная облачность, ночью небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18 градусов, при натекании облачности до -8, днем -9,-14 градусов, местами потеплеет до -4 градусов.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.