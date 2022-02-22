Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде готовят к сдаче два многоквартирных дома по ул. Ямальской. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, девятиэтажки возвели менее чем за два года, в них переедут жители «авариек» и участники других жилищных программ, действующих в регионе.

- При возведении были использованы проверенные на Ямале технологии. Каркасные дома со сборным железобетоном получили качественное утепление, фасады выполнены в кирпиче. Прилегающая территория благоустроена: есть детская площадка, проезды, тротуары и парковочные места. В квартирах завершается чистовая отделка. В ближайшее время они будут переданы в муниципалитет и заселены, - добавили в правительстве.

Дома построены с участием НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО».