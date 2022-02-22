На Ямале уже 200 подростков полностью завершили вакцинацию от коронавируса

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается вакцинация подростков от коронавируса. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, первый компонент вакцины привился 461 школьник от 12 до 17 лет, полностью завершили курс - 200 ребят.

В листах ожидания находятся более трех тысяч ребят. Как только очередная партия вакцины поступит в регион, ее сразу же распределят в муниципальные образования округа.

- Активная работа по информированию о запуске детской вакцины в гражданский оборот проводится в учебных учреждениях Нового Уренгоя. Родители прислушиваются, задают вопросы. Многие уже дали согласие на вакцинацию. Ожидаем очередную партию препарата «Спутник М», продолжаем формировать листы ожидания, - рассказала заведующая Центром здоровья детей Новоуренгойской больницы Юлия Перелыгина.

Напоминаем, что детская вакцина - пятикратно облегченный вариант взрослого препарата «Спутник V». По словам разработчиков, ее эффективность достигает 93%. Вакцина вводится двукратно, с интервалом 21 день, как и взрослый препарат.