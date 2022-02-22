В Салехарде определились с датами проведения Дня оленевода

Фото: администрация Салехарда

Власти Салехарда определились с датами проведения Дня оленевода - 26 и 27 марта. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- В день открытия салехардцев и гостей ждут парад оленьих упряжек, соревнования на охотничьих лыжах, гастрономический фестиваль с дегустацией и гонки на оленьих упряжках, - поделился планами градоначальник.

Все дни празднования будут работать арт-чумы с мастер-классами и «Деревенька Ероко» с национальными играми, интерактивной программой и конкурсами, а артисты представят концертную программу.

Также запланированы показательные выступления по фристайлу на мотоциклах и снегоходах, сноукайтингу и парапланеризму, соревнования по национальным видам спорта.

- Разработаны тематические открытки праздника, которые по традиции можно будет отправить друзьям и близким со Дня оленевода. Знаю, что многие салехардцы любят эту акцию,- добавил Алексей Титовский.