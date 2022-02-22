Власти Лабытнанги увеличат расходы на жизнеобеспечение и реализацию нацпроектов Фото: Вера Зенина

Власти Лабытнанги увеличат расходы на реализацию национальных проектов и жизнеобеспечение городского округа. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это стало возможным благодаря дополнительному поступлению субсидий из регионального бюджета - 877 миллионов рублей.

Так, деньги пойдут на расходы по программе «Развитие городской среды»: ремонт дорожных участков в мкр. Обской, приобретение автобусов на газомоторном топливе, «умных» светофоров, теплых автобусных павильонов и ликвидация свалок.

Выделятся средства и на сферу образования: организация горячего питания, выполнение противопожарных требований и оплата труда педагогов.

По программе «Безопасный город» предусмотрено приобретение видеокамер.

Также дополнительное финансирование предназначено сферам спорта и культуры.

Кроме того, будет продолжен ремонт муниципального жилья, подвоз питьевой воды в паводковый период и капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения.

В целом расходная часть бюджета с учетом поступивших средств составила 11 миллиардов 713 миллионов рублей.