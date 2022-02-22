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Происшествия22 февраля 2022 9:25

В Новом Уренгое вахтовик обчистил спящего коллегу на 50 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Новом Уренгое вахтовик обчистил спящего коллегу на 50 тысяч рублей

В Новом Уренгое вахтовик обчистил спящего коллегу на 50 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя одной из российских республик 1981 года рождения, обвиняемого в краже. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина работал в газовой столице вахтовым методом, а преступление совершил на территории общежития.

- Воспользовался тем, что двери комнаты в вахтовом общежитии, где проживал потерпевший, были не заперты, а сам мужчина спал, злоумышленник вытащил из кармана его куртки 20 тысяч рублей. Кроме того, взломав мобильное приложение банка, он перевел со счета мужчины еще 31 тысячу рублей. В итоге общая сумма ущерба составила 51 тысячу рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на злоумышленника заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.