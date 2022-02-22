Жительница Губкинского перевела аферистам 700 тысяч рублей, чтобы погасить кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, женщина поверила в уже традиционную схему про оформление кредита.

- Заявительнице поступал звонок от неизвестного, который представился сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом отмены незаконно взятого кредита, злоумышленник убедил женщину перевести через банкомат более 700 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».