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Происшествия22 февраля 2022 8:34

Жительница Губкинского перевела аферистам 700 тысяч рублей, чтобы погасить кредит

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Губкинского перевела аферистам 700 тысяч рублей, чтобы погасить кредит

Жительница Губкинского перевела аферистам 700 тысяч рублей, чтобы погасить кредит

Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, женщина поверила в уже традиционную схему про оформление кредита.

- Заявительнице поступал звонок от неизвестного, который представился сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом отмены незаконно взятого кредита, злоумышленник убедил женщину перевести через банкомат более 700 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».