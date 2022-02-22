Фото: Правительство ЯНАО

В Халясавэе появится новое здание пожарного депо. Торжественное открытие запланировано на декабрь 2022 года, об этом рассказал директор региональной противопожарной службы Евгений Кувыкин.

Площадь нового здания составит 560 квадратных метров, а гаражного - 288 (туда с легкостью поместятся две машины). Также предусмотрены дополнительные 20 служебных и бытовых помещений. Кроме того, здание будет иметь все необходимые коммунальные удобства, включая автономную систему водоснабжения, работающую в автоматическом режиме.

Сейчас пожарная часть в Халясавэе находится в аварийном состоянии и располагается в комплексе из гаража и служебного вагончика. Зимой температурный режим во всех помещениях не соответствует требованиям санитарных норм.