Пьяный тазовчанин пытался убить сожительницу гвоздодером Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который едва не убил сожительницу. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 21 февраля в райцентре.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей 26-летенй сожительницей. Разгоряченный спиртным, он нанес девушке не менее шести ударов по голове металлическим гвоздодером, - уточнили в ведомстве.

Однако убить сожительницу мужчина не смог, поскольку за нее заступился один из участником застолья. После этого потерпевшую доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.