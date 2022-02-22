В Тарко-Сале завершилось расследование в отношении двух мужчин, едва не убивших полицейского Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые весьма грубо обошлись с полицейским, попросившим их выйти из машины. Как уточнили в региональном следкоме, мужчин подозревали в незаконном обороте наркотиков, поэтому сотрудник профильного отделения остановил их автомобиль и, предъявив удостоверение, попросил выйти. Но вместо этого водитель дал по газам, увеличивая скорость.

- При этом он пытаясь оттолкнуть уцепившегося за кузов и его руку представителя власти. Второй мужчина, находившийся на пассажирском сидении, наносил удары ногами в грудь полицейского, чтобы он не проник в салон автомобиля, - сообщили в ведомстве.

Борясь с полицейским, водитель потерял управление и столкнулся с другой машиной, после чего автомобиль злоумышленников увяз в сугробе.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.