В Новом Уренгое силовики накрыли магазин, где незаконно торговали спиртным

В Новом Уренгое накрыли магазин, где незаконно торговали спиртным Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое прокуратура совместно с полицией выявила магазин, где незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В складском помещения магазина, расположенного в многоквартирном доме, выявлено свыше 60 бутылок крепкого алкоголя, предназначенного для продажи. При этом у владельца магазина отсутствовала лицензия, разрешающая оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, - добавили в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор возбудил в отношении предпринимателя административное дело по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

На данный момент нелицензионная продукция изъята из оборота.