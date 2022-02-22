«Практикуют новую форму издевательства»: в Лабытнанги пациенты ждут приема у терапевта по пять часов

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

Жители Лабытнанги массово жалуются на скоростью работы терапевта городской поликлиники. По словам ямальцев, на каждого человека у врача уходит по полчаса, из-за чего скапливаются огромные очереди. Возмущенный пост об этом опубликовали 21 февраля в группе «Лабытнанги Info», сообщает «МК-Ямал».

- В лабытнангской поликлинике практикуют новую форму издевательства над больными. В кабинет неотложной помощи стоят люди с температурой, кашлем, сильной головной болью. Врач-терапевт, видимо, в прошлой жизни была черепахой, одного пациента принимает по 20-30 минут. В очереди 18 человек - последний простоит шесть часов! - написал анонимный пользователь.

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

Остальные северяне полностью поддержали земляка, сообщив, что и сами попадали в такую же ситуацию.

- Я на прошлой неделе простояла пять часов! Простите, но это ненормально. Можно ведь предоставить дополнительный кабинет в помощь, дабы люди с температурой не сидели по полдня! Со мной сидела женщина в возрасте, так ей плохо стало, - рассказала Анна В.

Через некоторое время на пост отреагировала представительница Лабытнангской городской больницы.

- Уважаемые пациенты! Просим относиться с пониманием к сложившейся ситуации. Много заболевших. Идет смена программного обеспечения, врач работает в новой программе. Мы обязательно окажем медицинскую помощь всем, - написала специалист медучреждения по связям с общественностью Елена Афанасьева.