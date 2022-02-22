В Лабытнанги водитель легковушки погиб в страшной аварии: он выехал на «встречку»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Лабытнанги произошла жуткая авария, в которой погиб человек. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, ДТП случилось вчера, 21 февраля, около 16:55 вечера на первом километре дороги Лабытнанги - ст. Обская.

- Водитель автомобиля «Skoda» решил совершить обгон. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Volkswagen». В результате ДТП водитель «Skoda» погиб, водитель «Volkswagen» - госпитализирован, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Также 21 февраля произошла еще одна авария, в которой пострадал человек.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

- Около 16:30 вечера, на 23 километре трассы Коротчаево - Тазовский, столкнулись «ВАЗ - 212140» и «ВАЗ - 2112». Водитель первого авто выехал на «встречку», где столкнулся со второй машиной. В итоге виновник аварии получил множественные травмы, так как не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в Госавтоинспекции.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 ДТП, а с начала года - 856, в которых 2 человека погибли и 48 получили травмы.