Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 3:32

Ноябрьский автопарк пополнился пятью новыми автобусами

Они будут возить людей из города в Вынгапуровский и обратно
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске продолжается обновление автопарка предприятия «Пассажирские перевозки». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- В наш город поступили пять автобусов российского производства марки «NEFAZ». Все они будут работать на самом протяженном маршруте - «Ноябрьск - Вынгапуровский - Ноябрьск, - написал он в своих соцсетях.

Каждый автобус рассчитан на 44 посадочных места. Для комфорта пассажиров внутри имеются две печки, а окна выполнены с двойным остеклением. Кроме того, транспорт оборудован системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а салоны оснащены двумя мониторами.

Первые два автобуса выйдут на линию уже сегодня.