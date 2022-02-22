Ноябрьский автопарк пополнился пятью новыми автобусами

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске продолжается обновление автопарка предприятия «Пассажирские перевозки». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- В наш город поступили пять автобусов российского производства марки «NEFAZ». Все они будут работать на самом протяженном маршруте - «Ноябрьск - Вынгапуровский - Ноябрьск, - написал он в своих соцсетях.

Каждый автобус рассчитан на 44 посадочных места. Для комфорта пассажиров внутри имеются две печки, а окна выполнены с двойным остеклением. Кроме того, транспорт оборудован системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а салоны оснащены двумя мониторами.

Первые два автобуса выйдут на линию уже сегодня.