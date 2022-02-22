Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 3:05

В Лабытнанги десяти семьям вручили жилищные сертификаты для переезда в Тюмень

Об этом сообщила глава города Марина Трескова
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова вручила десяти семья жилищные сертификаты. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

- В преддверии праздника - Дня защитника Отечества с большим удовольствием исполнила поручение губернатора Дмитрия Артюхова, вручив землякам очередные жилищные сертификаты. Впереди новый жизненный этап ещу у десяти лабытнангских семей, проживающих в аварийных домах. Будущие новоселы - участники программы «Сотрудничество», их ждет Тюменская земля, - написала градончальница.

Кстати, в этом году власти решили увеличить размер социальной выплаты для приобретения нового жилья в Тюменской области - с 48 296 до 71 264 рублей за один квадратный метр.