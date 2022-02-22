В Лабытнанги десяти семьям вручили жилищные сертификаты для переезда в Тюмень

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова вручила десяти семья жилищные сертификаты. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

- В преддверии праздника - Дня защитника Отечества с большим удовольствием исполнила поручение губернатора Дмитрия Артюхова, вручив землякам очередные жилищные сертификаты. Впереди новый жизненный этап ещу у десяти лабытнангских семей, проживающих в аварийных домах. Будущие новоселы - участники программы «Сотрудничество», их ждет Тюменская земля, - написала градончальница.

Кстати, в этом году власти решили увеличить размер социальной выплаты для приобретения нового жилья в Тюменской области - с 48 296 до 71 264 рублей за один квадратный метр.