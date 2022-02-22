Почти 600 ямальцев написали диктант на языках коренных народов Севера

Фото: Правительство ЯНАО

Почти 600 ямальцев проверили свой уровень знания родного языка, написав диктант на диалектах коренных народов Севера. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это тундровый и лесной диалекты ненецкого языка, шурышкарский, приуральский, сургутский диалекты языка ханты, ижемский диалект коми и селькупский язык.

На ненецком языке текст повествует о повадках арктической куропатки в привычной для нее среде. На языке ханты диктант посвятили традиционному празднику этого народа - «Вороньему дню». Текст диктанта на селькупском языке рассказывает о священной птице - образе, взятом из мифологии народа селькупы. Текст, который написали коми, посвящен традиционной кухне и способах приготовления некоторых национальных блюд из рыбы и мяса.

Результаты диктанта разместят 25 марта на сайтах департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной библиотеки. Для ознакомления потребуется знать свой идентификационный номер, который был указан на бланке при написании диктанта.