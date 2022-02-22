В Новом Уренгое началась подготовка к благотворительному турниру по волейболу

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое началась подготовка к V Арктическому благотворительному турниру по волейболу «Кубок Губернатора ЯМАЛА-2022». Как сообщили в городской администрации, его цель - сбор средств на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями и оказание им помощи через благотворительный фонд «Ямине».

К участию заявлено уже 30 любительских команд, из которых 16 - новоуренгойские.

Зональные игры пройдут с 9 по 27 марта на четырех новоуренгойских площадках: в ДС «Звездный», СОК «Арктика», СОК «Газпром добыча Ямбург», КСЦ «Газодобытчик», а также в городах Губкинский (СШ «Арктика») и Лабытнанги (СК «Полярный»).

Полуфинальные игры намечены на 5 и 6 апреля, финальные - на 7 апреля.

Ключевым событием турнира станет благотворительный Гала-матч в ДС «Звездный», в котором встретятся команды губернатора Дмитрия Артюхова «Северный характер» и сборная из капитанов всех команд «Лидеры Ямала».