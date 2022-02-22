Погода на Ямале на 22 февраля: переменная облачность

Погода на Ямале на 22 февраля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 22 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -7, ночью -12. Ветер 5-6 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -5. Ветер 7-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -7. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -5, ночью -6. Ветер 6-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -5, ночью -7. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -6 ночью -12. Ветер 5-6 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 5-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: