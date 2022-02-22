Погода на Ямале на 22 февраля: переменная облачность

Погода на Ямале на 22 февраля
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 22 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -7, ночью -12. Ветер 5-6 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -5. Ветер 7-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -7. Ветер 7-9 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -5, ночью -6. Ветер 6-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -5, ночью -7. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -6 ночью -12. Ветер 5-6 м/с.
Муравленко: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 5-7 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО