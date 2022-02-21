Житель Нового Уренгоя попался на хранении наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1988 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- В ходе досмотра у гражданина обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 1,98 граммов, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако это не помогло ему уйти от наказания. Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет лишения свободы.