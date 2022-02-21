На Ямале началась вакцинации оленей от сибирской язвы

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась весенняя вакцинация северных оленей от сибирской язвы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ветеринарные бригады уже работают в Приуральском, Надымском, Ямальском, Тазовском и Красноселькупском районах. Всего за прививочную кампанию 2022 года вакцину должны получить более полумиллиона животных.

- Вакцинацию поголовья северного оленя организуем в два этапа - весенний и летний. Обработка части поголовья весной имеет ряд существенных преимуществ - стада еще приближены к населенным пунктам, у нас есть возможность использовать наземный транспорт для доставки прививочных бригад, также в зимний период гораздо проще установить переносной кораль, не вытаптываются пастбища в местах скопления животных. На сегодня вакцинация идет в штатном режиме, но осложняется неустойчивыми погодными условиями, - отметил руководитель службы ветеринарии Евгений Попов.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. Каждому району присвоен свой числовой индекс, таким образом у каждого оленя появляется свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: пол, возраст, владельца и данные о прививках.

Процедура вакцинации и биркования поголовья проводится бесплатно. Для удобства оленеводов ветеринарные специалисты проводят мечение животных одновременно с вакцинацией и другими профилактическими обработками. Ежегодно биркуется и вносится в электронную базу более 110 тысяч голов оленей.