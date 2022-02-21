В Новом Уренгое трое рецидивистов вынесли из чужой квартиры несколько телевизоров

В Новом Уренгое трое рецидивистов вынесли из чужой квартиры два телевизора Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя раскрыла квартирную кражу с участием трех человек. Как сообщили в региональном УМВД, все началось с заявление местной жительницы, в котором говорилось о пропаже двух телевизоров общей стоимостью 20 тысяч рублей.

- Злоумышленники, находясь в алкогольном опьянении, обнаружили в почтовом ящике одного из домов ключи от квартиры. Воспользовавшись этим, они проникли в жилище, откуда похитили два телевизора, - уточнили в ведомстве.

Преступниками оказались ранее неоднократно судимые местные жители 1974, 1992 и 1990 годов рождения. Сейчас они обвиняются по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». За совершенное преступление им грозит до шести лет лишения свободы.

- Похищенное изъято. Подозреваемые вину признают. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавили в полиции.