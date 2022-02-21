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Общество21 февраля 2022 10:05

В Ноябрьске молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Деньги можно потратить на покупку нового жилья или погашение ипотеки
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил молодым семьям из Ноябрьска жилищные сертификаты. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году в окружной программе планируют принять участие 185 ноябрьских семей.

- Нам важно, чтобы ямальские семьи жили в достойных условиях. У нас в округе много программ, которые позволяют решать жилищный вопрос. Одна из них - окружная программа для молодых семей. В Ноябрьске в этом году участие в ней примут 185 семей - они смогут приобрести новое жилье или погасить ипотеку, - сказал губернатор.

Напоминаем, что окружная мера поддержки для молодых семей действует на Ямале вместе с федеральной. Сертификаты по ней получили более 2 500 семей, более 700 из них - в Ноябрьске. Кроме того, с 2019 года предусмотрена возможность получения мер поддержки для тех, кто выбыл из списка участников по достижению 36 лет.