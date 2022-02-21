Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 1 002 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 528 новых случаев заболевания. На данный момент 737 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 55 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 152 337 человек с COVID-19, госпитализировано - 8 835. Всего в стране зарегистрировано 15 522 756 случаев. Излечились от коронавируса 127 494 человека, скончались - 735.