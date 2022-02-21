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Общество21 февраля 2022 9:19

Новоуренгоец вложил в несуществующую фондовую биржу более полутора миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Новоуренгоец вложил в несуществующую фондовую биржу более полутора миллионов рублей

Новоуренгоец вложил в несуществующую фондовую биржу более полутора миллионов рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1956 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина решил вложиться в фондовую биржу и заработать денег, но вместо этого лишился крупной суммы.

- Позвонив по указанному номеру, он связался с человеком, представившимся консультантом по работе с инвестициями. Далее злоумышленник сообщил, что для проведения торгов необходимо положить на счет деньги. Не заподозрив обмана, северянин на протяжении полугода переводил различные суммы, в общей сложности он перечислил 1 миллион 639 тысяч рублей. Когда мужчина не смог вывести вложенные деньги, он понял, что стал жертвой мошенников, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.