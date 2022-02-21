Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 8:32

В ноябрьской поликлинике установили бесконтактный санитайзер

Это существенная мера в борьбе с коронавирусом
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Единая Россия" ЯНАО

Фото: "Единая Россия" ЯНАО

В ноябрьской поликлинике установили бесконтактный санитайзер. С просьбой об этом медики обратились к заместителю председателя регионального Заксобрания Алексею Ситникову в ходе приема граждан по социальным вопросам.

- Мы обратились к депутату с просьбой, и он сразу же откликнулся. Это действительно большая помощь в плане стабилизации эпидобстановки, учитывая, что сегодня коронавирус, особенно штамм омикрон, распространяются очень быстро. Это существенная мера защиты для наших пациентов, - рассказал заместитель главного врача Алексей Василенков.

Средства на приобретение напольного бесконтактного дезинфектора выделило руководство ООО «С - Компания». Его установили у входа в поликлинику.

Также в ближайшее время в поликлинике установят аппарат для бесконтактного измерения температуры.