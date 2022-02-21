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В ноябрьской поликлинике установили бесконтактный санитайзер. С просьбой об этом медики обратились к заместителю председателя регионального Заксобрания Алексею Ситникову в ходе приема граждан по социальным вопросам.

- Мы обратились к депутату с просьбой, и он сразу же откликнулся. Это действительно большая помощь в плане стабилизации эпидобстановки, учитывая, что сегодня коронавирус, особенно штамм омикрон, распространяются очень быстро. Это существенная мера защиты для наших пациентов, - рассказал заместитель главного врача Алексей Василенков.

Средства на приобретение напольного бесконтактного дезинфектора выделило руководство ООО «С - Компания». Его установили у входа в поликлинику.

Также в ближайшее время в поликлинике установят аппарат для бесконтактного измерения температуры.