Аферист, продавший новоуренгоцу робот-пылесос, задержан полицией Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала мошенника, обманывавшего людей в Интернете. Среди жертв афериста оказался и житель газовой столицы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить робот-пылесос, но вместо этого лишился денег.

- Заявитель нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже робота-пылесоса. Связавшись с продавцом, он узнал, что для отправки товара необходимо полностью его оплатить. Не заподозрив обмана, северянин перевел на указанный счет 18 тысяч рублей. После этого с ним перестали выходить на связь, - уточнили в ведомстве.

Злоумышленником оказался ранее не судимый житель Санкт-Петербурга 1996 года рождения. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».