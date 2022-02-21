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Происшествия21 февраля 2022 7:19

Аферист, продавший новоуренгоцу робот-пылесос, задержан полицией

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Аферист, продавший новоуренгоцу робот-пылесос, задержан полицией

Аферист, продавший новоуренгоцу робот-пылесос, задержан полицией

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала мошенника, обманывавшего людей в Интернете. Среди жертв афериста оказался и житель газовой столицы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить робот-пылесос, но вместо этого лишился денег.

- Заявитель нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже робота-пылесоса. Связавшись с продавцом, он узнал, что для отправки товара необходимо полностью его оплатить. Не заподозрив обмана, северянин перевел на указанный счет 18 тысяч рублей. После этого с ним перестали выходить на связь, - уточнили в ведомстве.

Злоумышленником оказался ранее не судимый житель Санкт-Петербурга 1996 года рождения. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».