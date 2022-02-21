В Губкинском достроят дома по ул. Железнодорожной, предназначенные для жителей «авариек»

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском продолжается переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас для этих целей строится 14 домов, два из них - по улице Железнодорожной. В прошлом году стройка на этих объектах остановилась, однако мэрия провела с подрядчиком разъяснительную работу, и уже в этом месяце строители вернутся на объект.

- Видим, что есть огромное отставание, вставали они где-то на четыре месяца по непонятным для нас причинам. Теперь работа будет усилена, постараемся сдать дома в этом году. По графику срок сдачи в 2023 году, но мы заранее договаривались, что сдача будет в 2022 году, потому что проблема расселения должна решаться очень оперативно, - подчеркнул глава города Андрей Гаранин.

Ускорить темпы переселения из аварийного жилья поручил губернатор Дмитрий Артюхов. В эти два дома в 2023 году переедет 107 губкинских семей.