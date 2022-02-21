В Ноябрьске стартовал мотосезон

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В Ноябрьске прошли соревнования по мотокроссу, ставшие началом открытия нового мотосезона. Об этом сообщил глава города Алексей Романов, выложив пост на своей странице в соцсети.

- На соревнования вышли все классы мотоциклов от 50 до 250 см/куб. Уже в марте спортсмены выступят на региональных состязаниях. Местные соревнования позволят прийти в форму и выявить новых талантливых ребят, - написал он.

Также, по словам градоначальника, в Ноябрьске создана мощная база по развитию мотоциклетного спорта, у истоков которой стоял Владимир Андреев - основатель ноябрьского мотоклуба «Газпром нефть».

- Желаю ноябрьским мотокроссменам проявить себя! Спортивной удачи и новых побед в этом сезоне! - добавил Алексей Романов.