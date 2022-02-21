Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале разрешено движение по двум региональным зимникам из трех. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 08:00 до 20:00 по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги могут проехать все виды транспортных средств общей массой до 3,5 тонн. А с 20:00 до 08:00 - общей массой до 30 тонн

С 08:00 до 20:00 по зимник Аксарка - Салемал -Панаевск - Яр-Сале разрешено движение для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 - общей массой до 15 тонн.

Зимник Коротчаево - Красноселькуп остается закрытым.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещена на интерактивной карте ЕКС ЯНАО.