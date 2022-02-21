Жительница Мужей отправится на исправительные работы за неуплату алиментов Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе осудили жительницу с. Мужи, обвиняемую в неуплате алиментов без уважительных причин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Ранее женина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. В итоге она задолжала ребенку более 271 тысячи рублей, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил северянку к исправительным работам с удержанием 10% от заработка в доход государства.