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Общество21 февраля 2022 4:26

Жительница Мужей отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

Она задолжала дочери более 270 тысяч рублей
Марина Прохорова
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Жительница Мужей отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

Жительница Мужей отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе осудили жительницу с. Мужи, обвиняемую в неуплате алиментов без уважительных причин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Ранее женина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. В итоге она задолжала ребенку более 271 тысячи рублей, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил северянку к исправительным работам с удержанием 10% от заработка в доход государства.