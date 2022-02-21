В Салехарда появился современный аппарат для обследования детей с эпилепсией

Фото: Салехардская ОКБ

В детской поликлинике Салехарда появился современный аппарат для проведения электроэнцефалографии с возможностью видеомониторинга. Как сообщили в пресс-службе Салехардской ОКБ, на нем будут обследовать детей с эпилепсией или подозрением на нее.

- Проводя исследование мы можем не только определить форму заболевания, но и отслеживать динамику на фоне проводимого лечения, - рассказал заведующий отделением функциональной диагностики СОКБ Александр Денисенко.

Кстати, один энцефалограф уже есть в окружной больнице, однако новая медтехника более модернизирована. Это позволяет проводить углубленное ЭЭГ-исследование сна, дает возможность получать информацию о природе приступов, провести дифференциальную диагностику и сопоставить видеоданные с ЭЭГ картиной.

Врачи уже успели провести первые исследования и оценить качество получаемого результата.