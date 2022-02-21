В Салехарде водитель иномарки проехал на «красный» и стал виновником аварии

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в районной Госавтоинспекции, авария произошла 20 февраля на перекрестке улиц Свердлова - Мира - Чубынина в Салехарде.

- Около 17:50 вечера водитель автомобиля «Great Wall» решил нарушить правила и проехать на «красный» сигнал светофора. В результате этого он столкнулся с машиной «Nissan», ехавшей на разрешающий сигнал. Известно, что водитель «Nissan» был не пристегнут ремнем безопасности, из-за чего получил множественные травмы, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

За прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 11 ДТП, а с начала года - 835, в которых один человек погиб и 46 получили травмы.