Муравленковские студенты продемонстрируют умения в добыче нефти и газа

Фото: администрация Муравленко

В Муравленковском колледже создадут новую площадку для проведения отборочных соревнований в рамках национального чемпионата WorldSkills в компетенции «Добыча нефти и газа». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Благодаря этому в ММК появится новое оборудование: комплекс устройств для герметизации скважин, групповая замерная установка, защитный навес для оборудования и станок-качалка, добавили в мэрии.

Сейчас в колледже идет ремонт мастерских, который планируют завершить к 2023 году.