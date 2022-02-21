Погода на Ямале на 21 февраля: к вечеру пойдет снег

Погода на Ямале на 21 февраля
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 21 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 6-9 м/с.
Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 6-10 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 9-14 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 9-11 м/с.
Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 9-13 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, вечером - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 7-12 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -4 ночью -6. Ветер 5-8 м/с.
Муравленко: пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 7-13 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО