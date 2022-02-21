Погода на Ямале на 21 февраля: к вечеру пойдет снег

Погода на Ямале на 21 февраля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 21 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 6-9 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 9-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 9-11 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 9-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -4 ночью -6. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 7-13 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: