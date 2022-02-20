Спортсмен из Губкинского завоевал золото на втором этапе Кубка России в стрельбе из малокалиберной винтовки Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Андрей Саблин из Губкинского завоевал золото на втором этапе Кубка России в стрельбе из малокалиберной винтовки (три положения, 50 метров). Кроме того, Андрей вместе с Татьяной Облогиной из Ноябрьска заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров среди смешанных пар.

Кроме того, воспитанница лабытнангской СШОР имени Т. В. Ахатовой Виктория Бальжанова, в составе российской женской сборной завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в дисциплине «блочный лук».

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Тарко-Сале заслужил серебро на Первенстве мира по пауэрлифтингу.