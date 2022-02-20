Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт20 февраля 2022 11:55

Спортсмен из Губкинского завоевал золото на втором этапе Кубка России в стрельбе из малокалиберной винтовки

Он отличился и в стрельбе из пневматической винтовки
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спортсмен из Губкинского завоевал золото на втором этапе Кубка России в стрельбе из малокалиберной винтовки Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Спортсмен из Губкинского завоевал золото на втором этапе Кубка России в стрельбе из малокалиберной винтовки Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Андрей Саблин из Губкинского завоевал золото на втором этапе Кубка России в стрельбе из малокалиберной винтовки (три положения, 50 метров). Кроме того, Андрей вместе с Татьяной Облогиной из Ноябрьска заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров среди смешанных пар.

Кроме того, воспитанница лабытнангской СШОР имени Т. В. Ахатовой Виктория Бальжанова, в составе российской женской сборной завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в дисциплине «блочный лук».

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Тарко-Сале заслужил серебро на Первенстве мира по пауэрлифтингу.